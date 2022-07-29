В Молдове травят чиновника, который допустил предоставление статуса Приднестровью

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В Молдове разгорелся скандал в связи с интервью местному телеканалу заместителя главы бюро «по реинтеграции» Николая Цвяткова. Бюро занимается взаимоотношениями с Приднестровьем, и интервью было выдержано во вполне прозападном духе.

Чиновник утверждал, что позиции Кишинева и Тирасполя сблизились на фоне украинского конфликта и ратовал за повышение статуса США и ЕС в переговорном процессе.

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Скандал разразился из-за того, что Цвятков высказался за федерализацию страны как путь к пресловутой реинтеграции, то есть поглощению Приднестровья Молдовой.

«Мы держались за это слово (федерализация), которое приобрело негативный оттенок, но напрасно. Перераспределение полномочий в нашей стране будет носить в любом случае федеративный характер. Республика Молдова уже имеет признанный субъект – Гагаузскую Автономию, которая наложила отпечаток федеративных принципов в построении государства Республика Молдова. В процессе урегулирования конфликта ключевым элементом является перераспределение полномочий в государстве. Теоретически это будет означать федерализацию страны. Насколько он будет глубоким и какой будет финальная модель, сегодня трудно сказать», – сказал Цвятков.

Вот за этот пассаж его и осудили все провластные СМИ. Ярче всех высказался спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

«Это модель манкурта, модель 5-й колонны, которая, к сожалению, осталась в госструктурах. Звучат слова которые очень плохо пахнет антигосударственными заявлениями. Цвятков на должен быть во власти давным-давно. Отправим его в страну солнца, отправим в Кремль», – сказал Гросу.

Дальше произошло парадоксальное. В защиту президентского чиновника Цвяткова выступили оппозиционные политики, журналисты и эксперты.

«Все, что сказал Николай Цвятков про распределение полномочий – добрая и безопасная, часто повторяемая банальность про приднестровское урегулирование, а не та самая загадочная и страшная “федерализация”, которой принято в PAS друг друга пугать. Если ты реагируешь на эти очевидные вещи, фашизоидно-конспирологической бранью про манкуртов и пятую колонну, то ты несомненно и стопроцентно маленькое, тупое, злое и необразованное чмо», – написал в своем ТГ-канале член Исполнительного и Республиканского комитетов Партии коллективного действия – Гражданский конгресс Марк Ткачук.

Политолог Борис Шаповалов считает, что Гроссу оскорбил не Цвяткова, а всех представителей нацменьшинств, Борис Шаповалов.

«Игорь Гросу должен публично извиниться за “манкурта” и прочие гадости. Кстати, кто не знает, Цвятков болгарин прекрасно владеющий румынским языком Гросу его оскорбил публично и, как государственного служащего, и как специалиста, и как человека – представителя национальных меньшинств. Может в Партии “PAS” это норма, но в цивилизованном обществе так не принято. Руководитель демократической страны с европейскими устремлениями не может быть тупым, малообразованным хамом и держимордой», – написал Шаповалов.