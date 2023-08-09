В Молдове уже знали, что Киев доиграется в Донбассе

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Молдова начала готовиться к приему беженцев за три месяца до начала СВО.

Об этом в интервью ютуб-каналу скандального депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко заявил известный своими русофобскими взглядами депутат парламента Молдовы Оазу Нантой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Еще в ноябре 2021 года, это не велик секрет, мы начали обсуждать возможный сценарий и готовиться. Мы не знали, где будет война. Кто-то считал, что это будет расширением конфликта в Донецкой и Луганской областях. Но мы начали готовиться, в том числе и к приему беженцев. Осознанно начали готовиться.

По его словам, помощь беженцам была оказана «задолго до того, как поступили какие-то фонды для компенсации тех затрат, которые мы были вынуждены понести».

На днях министр социальной защиты Молдовы Алексей Бузу заявил о намерении закрыть центры размещения украинских беженцев из-за нехватки средств и желания, «чтобы все беженцы интегрировались».