В Молдове уже знали, что Киев доиграется в Донбассе

Елена Острякова .  
09.08.2023 17:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 517
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Молдова начала готовиться к приему беженцев за три месяца до начала СВО.

Об этом в интервью ютуб-каналу скандального депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко заявил известный своими русофобскими взглядами депутат парламента Молдовы Оазу Нантой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова начала готовиться к приему беженцев за три месяца до начала СВО. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Еще в ноябре 2021 года, это не велик секрет, мы начали обсуждать возможный сценарий и готовиться. Мы не знали, где будет война. Кто-то считал, что это будет расширением конфликта в Донецкой и Луганской областях. Но мы начали готовиться, в том числе и к приему беженцев. Осознанно начали готовиться.

По его словам, помощь беженцам была оказана «задолго до того, как поступили какие-то фонды для компенсации тех затрат, которые мы были вынуждены понести».

На днях министр социальной защиты Молдовы Алексей Бузу заявил о намерении закрыть центры размещения украинских беженцев из-за нехватки средств и желания, «чтобы все беженцы интегрировались».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть