21.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Россия
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В Молдове вновь ждут Козака

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак посетит Кишинев и Тирасполь на следующей неделе официальный визит в Кишинев министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Об этом сообщает сайт Deschide.MD со ссылкой на вице-премьера по реинтеграции Молдовы Василия Шову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько я знаю, это запланированный визит. В делегацию также войдет российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который также является председателем молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Визит запланирован на следующую неделю. Сейчас обсуждается повестка», — сказал Шова.

Дмитрий Козак сыграл решающую роль в разрешении политического кризиса в Молдове. После его визита в Кишинев была создана парламентская коалиция и сформировано правительство, которое сейчас находится у власти.

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