В Молдове вновь ждут Козака

21.06.2019, Москва, Елена Острякова

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак посетит Кишинев и Тирасполь на следующей неделе официальный визит в Кишинев министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Об этом сообщает сайт Deschide.MD со ссылкой на вице-премьера по реинтеграции Молдовы Василия Шову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Насколько я знаю, это запланированный визит. В делегацию также войдет российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который также является председателем молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Визит запланирован на следующую неделю. Сейчас обсуждается повестка», — сказал Шова.

Дмитрий Козак сыграл решающую роль в разрешении политического кризиса в Молдове. После его визита в Кишинев была создана парламентская коалиция и сформировано правительство, которое сейчас находится у власти.