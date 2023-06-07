В Молдове возобновились протесты против украинского зерна. Режим Санду их игнорирует

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Фермеры выставили пикеты из сельхозтехники вдоль трасс по всей Молдове, а в Леушенах даже заблокировали дорогу тракторами. Протестующие развернули лозунги: «Сельское хозяйство – стратегическая отрасль» и «Не уничтожайте села».

Общественная организация «Сила фермеров» требует от властей ограничить импорт зерна, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины, а также обязать порт Джурджулешты на Днестре экспортировать продукцию только молдавского происхождения. Акция продлится до конца июня. Если требования фермеров не будут услышаны, пикеты тракторов перенесут в Кишинев.

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Фермеры требовали от властей присоединиться к ряду восточноевропейских стран и отказаться от украинского зерна еще в апреле. Министр сельского хозяйства Владимир Боля поначалу их поддерживал. Но потом замминистра экономики Украины Тарас Качка публично пригрозил запретить весь импорт из Молдовы, и Кишинев тут же отступил, ограничившись только униженной просьбой к Евросоюзу о компенсациях.

Это не первая «подстава» со стороны Украины. В прошлом году резкий рост цен на дизельное топливо перед уборочной кампанией был вызван тем, что перевозчики горючего в Молдове были перекуплены украинскими нефтетрейдерами.

Российский политолог Александр Носович считает, что ЕС заставляет молдавское правительство забывать о национальных интересах ради поддержки Украины.

«Молдавия – единственный сосед Украины, для которой дружба-дружбой, а табачок не врозь. Евросоюз продлил запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию, но Молдавия к этому запрету не присоединилась. При всем стремлении её руководства быть во всём «как Европа». Можно бы было умилиться прекраснодушию президента Майи Санду и правительства Дорина Речана, вот только их избиратели почему-то не умиляются – в частности, молдавские аграрии», – написал Носович в своем тг-канале.

Вчера Боля пытался убедить фермеров, пришедших к нему, что проблема вовсе не в импорте, а в том, что «те рынки, на которые мы традиционного экспортировали, закупают напрямую у Украины».

«С января по сегодняшний день на территорию Молдовы рапса импортировано ноль, подсолнечника – ноль. С 1 января по настоящее время импортировано 1400 тонн кукурузы и 100 или 100 с лишним тонн пшеницы», – оправдывался Боля.

«Сила фермеров» считает, что на министра Болю надавил прозападный премьер Дорин Речан. Сегодня, несмотря на начавшиеся протесты, правительство Молдовы проголосовало за отмену программы возмещения НДС для сельхозпроизводителей. Речан призвал министров «мобилизоваться, чтобы не допускать ошибок».

Вместо ограничения запрета украинского зерна молдавское правительство, напротив, ему всячески способствует. На прошлой неделе железная дорога Молдовы и «Укрзалызница» подписали меморандум о реализации проекта по восстановлению железнодорожного коридора Волчинец-Окница-Бельцы-Унгены-Кишинев-Кайнары, по которому пойдет сельхозпродукция в Европу и оружие на Украину.

На этом фоне молдавские СМИ с горечью цитируют слова министра сельского хозяйства «братской» Румынии Петре Дая, который заявил, что он «друг украинских фермеров, но не отчим для румынских».

Молдавские фермеры, которых правительство держит за пасынков, требуют не только возместить НДС, но и погасить долги по субсидиям за прошлый год и компенсировать производственные затраты этого года. Они утверждают, что подавляющее большинство мелких и средних хозяйств находятся под угрозой банкротства в ближайшие 2-3 месяца.

Цены на зерно в Молдове упали вполовину ниже себестоимости. Еще больший обвал цен на подсолнечник. Молдова уступила свое первое место по экспорту в ЕС этого вида продукции Украине. В период с 1 июля 2022 г. по 28 мая 2023 г. Евросоюз импортировал оттуда 1 808 056 тонн семян подсолнечника – почти в 10 раз больше, чем годом ранее, заняв 84,4% европейского рынка. Молдавские производители говорят о не менее 112 млн долларов убытков.

Проблемы коснулись не только зерновых. Сегодня молдавскую черешню скупают за символическую плату – при том, что цены на местных рынках не стали ниже. В прошлом году такая же ситуация сложилась с яблоками, когда Россия отказалась их закупать. С проблемами может столкнуться и виноделие, 64,9% экспорта продукции которого приходится на страны СНГ. Но из Содружества правительство Молдовы решило выйти и сейчас экстренно разрывает все соглашения.