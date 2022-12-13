В Молдове все чаще стали проносить на заседания спиртное

13.12.2022  22:54 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Конфликт, Кризис, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал, Экономика коллапса, Энергетика


Скандал произошел сегодня на заседании Кишиневского муниципального совета. Советник от оппозиционной партии социалистов Динарь Кожокарь, выступая, вытащил и поставил на трибуну две бутылки спиртного.

После выступления он подошел с этими бутылками к представителям правящей партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандал произошел сегодня на заседании Кишиневского муниципального совета. Советник от оппозиционной партии социалистов Динарь...

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«Пожалуйста, согрейтесь», — сказал Кожокарь, выставляя бутылки на стол и намекая на созданный властями коммунальный кризис в стране.

Один из советников отреагировал моментально и замахнулся на Кожокаря бутылкой. В конце концов, бутылки с вином были брошены на пол.

Аналогичный случай произошел в молдавском парламенте три недели назад при обсуждении вопроса о признании украинского голодомора геноцидом. Депутат-унионист Василе Шоймару принес на заседание бутылку украинской водки «Джавелин» и сказал, что это оружие, которое уничтожит русскую армию. Он также посетовал на то, что оппозиция ушла с заседания, и теперь ему не с кем выпить.

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