В Молдове вспомнили, что Украина нагло узурпировала Днестровский каскад ГЭС

16.02.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Молдова тоже имеет права на использование ГЭС Днестровского каскада, поскольку первые ГЭС строились и на ее деньги. Но пользуется им исключительно Украина.

Об этом на конференции в Киеве заявил председатель сообщества WatchDog.md (Республика Молдова) Валериу Паша, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что до сих пор происходило в отношении вот этого (Днестровского) гидроузла – облапошивание молдавской стороны. Мы говорим о том, что было с 1991 года. Начиная с того, что первые электростанции были построены на бюджетные деньги двух бывших советских республик. Но пользуется им исключительно украинская сторона.

И вопрос Днестра будет оставаться очень щепетильным. Я понимаю огромную экономическую перспективу, которую дает этот узел, который может помочь Украине решить внутренние проблемы с обеспечением баланса электроэнергии – это сейчас проблема, нужно чем-то балансировать. С молчаливого согласия Плахотнюка продолжалось строительство, и продолжать это – точно не помогает, это мешает. Признание этих нарушений много чему поможет», – сказал он.