В Молдове задержали главреда российского СМИ

17.09.2019, Москва, Елена Острякова

Глава информационного агентства «Sputnik-Moldova» Владимир Новосадюк задержан сегодня в Кишиневе.

Об этом сообщает агентство NewsMaker, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Новосадюк находится в здании Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). Прокуратура Молдавии сообщила, что глава Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк не был задержан, проводятся следственные действия.

Гендиректор новостного агентства «Sputnik-Moldova» Владимир Новосадюк считается человеком, близким к бежавшему из страны бизнесмену мужу певицы Жасмин Илану Шору.

Имя Новосадюка и его супруги Риты Цвик фигурировало в отчетах американского детективного агентства Kroll, расследовавшего кражу миллиарда долларов из банков Молдовы.

По данным отчетов, Владимир Новасадюк и его супруга Рита Цвик, оба акционера Unibank, взяли в долг 12 миллионов леев от ТОО Harrogate Consulting. Также Цвик является владельцем двух телеканалов, подконтрольных Шору — Orhei TV и «Центральное телевидение».