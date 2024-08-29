В Молдове заговорили о запрете РПЦ по примеру Украины

София Русу.  
29.08.2024 22:40
  (Мск) , Кишинев
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Выборы, Дзен, Интервью, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Цензура


Депутат от правящей в Молдове партии PAS Василе Шоймару пообещал, что уже этой осенью в стране запретят Русскую православную церковь по украинскому образцу.

«Я буду немного радикальным, но придет момент, когда мы, как и Украина, отречемся от митрополии Молдовы, которая на самом деле российская. Думаю, что мы решим вопрос митрополий этой осенью», – заявил он в эфире телеканала TVR Moldova, финансируемого Румынией.

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Депутат от правящей в Молдове партии PAS Василе Шоймару пообещал, что уже этой осенью...
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Шоймару также призвал спецслужбы страны «решать вопрос сразу по прилету самолета» со священнослужителями, которые, например, посещают Россию по приглашению организаций, близких к оппозиционному политику Илану Шору.

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Между тем руководство Молдовы намерений о запрете РПЦ не высказывало. Стоит ли всерьез воспринимать заявление парламентария, известного своими скандальными высказываниями?  Политолог Александр Кориненко ответил на вопросы «ПолитНавигатора» по этой ситуации.

ПолитНавигатор: Парламентарий от PAS Василе Шоймару анонсирует на осень запрет в республике Русской православной церкви по украинской модели. Этот прорумынский политик Шоймару ранее уже выступал с фантазиями, например, о том, что Кишинев мог бы уступить Украине Приднестровье, попросив взамен историческую Бессарабию и Буковину до Черновцов. Стоит ли сейчас серьезно относиться к его словам? Насколько все реально?

Александр Кориненко: Василе Шоймару известен своими эпатажными высказываниями, я бы сказал, даже неадекватными. К сожалению, у его предложений в молдавском обществе находятся сторонники. Естественно, что руководство PAS никак не комментирует подобные одиозные заявления. Такие люди, как депутат Шоймару, служат для того, чтобы вбрасывать в общество спорные идеи и замерять общественное мнение.

ПолитНавигатор: Зачем представителю PAS озвучивать такие инициативы перед президентскими выборами? Это же явно не добавит очков кандидату Майе Санду.   

Александр Кориненко: С одной стороны да, не добавит. С другой стороны, у Майи Санду есть ядерный электорат, который надо удерживать, в том числе и вот такими заявлениями. Как бы президент ни при чем, она такого не говорила, а вот представитель ее партии это озвучил, и его не одернули, значит, такие идеи в правящих кругах имеют место. Это дает надежду тем, кто подобные идеи поддерживает.

ПолитНавигатор: В конце 2023 года митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир направил письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором рассказал о трудном положении Церкви на территории страны, о наступлении конкурента в виде Бессарабской митрополии Румынской православной церкви. Тогда же духовенство в Кишиневе подтвердило верность митрополии Московскому патриархату. Как сейчас чувствует себя Молдавская православная церковь, изменилось ли что-то за эти полгода?

Александр Кориненко: Положение молдавской митрополии только ухудшается. Не будем забывать, что румынские священники – это государственные служащие, которые получают зарплату из бюджета. Бухарест щедро финансирует свою духовную экспансию. Священники молдавской митрополии живут на пожертвования. Несмотря на то, что более 90% населения декларируют себя в Молдове православными, у некоторых приходов нет денег, чтобы оплатить коммунальные услуги. Сейчас к давлению со стороны Бессарабской митрополии добавилась травля со стороны НПО, находящихся на западном содержании. В своих публикациях они набрасываются на митрополию, унижают священников в аэропорту, и это все – с одобрения, очевидно, властей.

ПолитНавигатор:  Если молдавская власть рано или поздно решится на то, о чем говорит депутат PAS, какая реакция может последовать со стороны населения, у которого РПЦ пользуется серьезным авторитетом?  Готова ли сама Румынская православная церковь занять место РПЦ в Молдове, готова ли стать частью церковного конфликта, который наверняка возникнет?  

Александр Кориненко: Население воспримет это негативно. Я думаю, что Бессарабская митрополия спешить не будет. Они шаг за шагом, приход за приходом будут распространять свое влияние, переманивая священников и паству. Никаких радикальных шагов по запрету Молдавской митрополии ждать не стоит. В Бухаресте все планируют грамотные люди, поэтому и понимают, что если все делать плавно и постепенно, то уже через пару лет литургии в кишиневском Кафедральном соборе страны будет служить бессарабский митрополит.

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