В Молдове закрывают очередную русскую школу

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Молдавские власти закрывают русскую гимназию в селе Мисовка якобы из-за отсутствия средств на ее содержание.

Об этом сообщает сайт Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Мисовской гимназии обучается 51 ребенок из русскоязычных и болгарских семей всего района. Учеников планируют перевести в гимназию с румынским языком обучения в селе Гангура. 13 учителей гимназии останутся без работы.

Председатель Яловенского района Михаил Силистрару не считает, что перевод обучения детей на румынский язык создаст для них проблемы.

«Это неправда, все дети ходят в детский сад в Гангуре, где обучение ведется на румынском языке. Все дети знают язык. По расчетам, бюджета хватит на пять месяцев, а не на 12», – сказал он.

На гимназию в Гангуре у властей тоже не хватает денег, и пополнение их новых учеников создаст ей проблемы.

«Решение районного совета неожиданно. В гимназии Гангуры не так много помещений. Но если и найдем, они нуждаются в ремонте, мебели. Еще одна проблема – учителя из Мисовки останутся без стабильной работы. Считаю это решение непрозрачным. С местной публичной администрацией не посоветовались, мнения родителей и учеников не узнали», – сказал мэр коммуны Гангура Марчел Бобейка.

За последние несколько лет в Молдове было закрыто порядка 200 школ с русским языком обучения, переформатировано порядка 300 учебных заведений. В 2019 году руководство Приднестровья выступило с инициативой обучать у себя русскоязычных детей из Молдовы.