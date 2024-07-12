 В Молдове запретят все партии, выступающие против евроинтеграции – политолог

Молдавское общество сейчас наслаждается последними месяцами свободы. После 20 октября нам будет запрещено свободно говорить и думать. Об этом в ходе заседания пресс-клуба «Откровенный разговор» заявил политолог, исполнительный директор экспертного сообщества «Изборский клуб – Молдова» Владимир Букарский, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что такое включение положения о евроинтеграции в конституцию? Это официальное учреждение общеобязательной государственной идеологии. Это значит, что отрицание европейского пути Молдовы станет антиконституционным, равно как и высказывания о необходимости евразийской интеграции Молдовы. Партии, которые не внесут в свои уставы пункты о евроинтеграции, будут объявлены неконституционными. На кухнях и в клубах ещё можно будет оспаривать европейский курс, на телеканалах, даже онлайн – уже нет. Будут заблокированы все аккаунты, оспаривающие «конституционный путь» Молдовы, в том числе телеграм-каналы», – предрёк эксперт.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По его словам, уже сегодня идёт зомбирование населения Молдовы в виде навязчивой рекламы евроинтеграции по всем телеканалам.

«Никто не говорит о том, что действительно происходит в ЕС. Никто не говорит о диктате еврочиновников. Никто не показывает, как, например, сами румыны и болгары взвыли от евроинтеграции. Никто не показывает разрушенные цеха предприятий в странах Прибалтики. Никто не говорит о драконовских нормативах и регламентах, которые будет обязана внедрить Молдова. Никто не рассказывает, что такое «Зелёный пакт для Европы», и почему так возмущены польские фермеры. Например, в Дании введён углеродный налог – 672 кроны (90 евро) с фермеров за каждую корову. Сельскохозяйственные животные якобы загрязняют атмосферу. Мнения самих аграриев никто не спросил. И это всё будет навязано здесь, в Молдове, со ссылками на новую, «евроинтеграционную» редакцию конституции», – предупреждает Букарский.

Эксперт подчёркивает, что в течение ближайших трёх месяцев у экспертного сообщества Молдовы будет последняя легальная возможность изменить ситуацию, говоря людям правду в ходе теледебатов в преддверии референдума.

«Поэтому надо активно участвовать в референдуме, объяснять людям – в первую очередь фермерам, но и простым гражданам, что такое евроинтеграция, к чему она приведёт, почему надо обязательно брать бюллетень и голосовать против внесения евроинтеграции в конституцию. Использовать последнюю возможность – законно предоставляемое эфирное время и возможность производить агитматериалы. После 20 октября такой возможности не будет», – заключил Букарский.