В Молдове зарегистрировали пророссийскую партию

19.08.2021 15:55 (Мск), Москва, Елена Острякова

Политическая партия «Ai noștri – НАШИ» официально зарегистрирована в Молдове.

Об этом в своем «фейсбуке» сообщил председатель нового политического формирования Михаил Ахремцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только Российская Федерация за долгие годы независимости продемонстрировала Молдове, что может быть надежным стратегическим партнёром, не посягающим на нашу независимость. Это не значит, что мы против выстраивания взаимовыгодных отношений со всеми соседями. Преимущества, даруемые членством в ЕАЭС нашей стране, – один из приоритетов Молдовы, и наша задача – в конечном итоге перейти из статуса страны-наблюдателя – в статус полноправного участника ЕАЭС», – написал Ахремцев.

Партия предлагает закрепить празднование Дня Победы в Конституции, сделать русский государственный языком и поменять флаг с «румынского триколора» на красный.

Ахремцев в 2018 году возглавил новосозданную общественную организацию «ЗА Русский Язык» (ЗАРЯ).

«НАШИ» известны своими протестными акциями против высказываний посла Румынии Даниэля Ионицэ, героизирующих румынские оккупационные войска в период Великой Отечественной войны, а также акциями протеста возле Конституционного суда в защиту функционирования русского языка на территории Республики Молдова, требованиями полной смены политического класса Молдовы.