В Молдове заявили, что Плахотнюка спасало ЦРУ в связке с Порошенко и МГБ ПМР

24.09.2019, Москва, Елена Острякова

Спецслужбы США и охрана бывшего президента Украины Петра Порошенко организовали побег бывшего «хозяина Молдовы» олигарха Влада Плахотнюка в июне этого года.

Об этом пишет издание Noi, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным издания, посол США в Молдове Дерик Хоган сообщил Плахотнюку о прибытии в страну нескольких групп бойцов спецподразделений одного из иностранных государств, перед которыми была поставлена задача его арестовать либо ликвидировать.

Поэтому после трехминутной беседы с дипломатом олигарх бежал прямо из офиса своей Демократической партии.

«14 июня, между 17.00 и 18.00 Плахотнюк на автомобиле марки Мерседес, без каких либо проверок, пересек границу с Приднестровьем по мосту через Днестр в районе села Бычок, где его ждали представители приднестровских спецслужб, а также группа из Украины во главе с начальником личной охраны Порошенко – близкого друга и партнера Плахотнюка.

Также, без проверок, была пересечена граница Украины. Ближе к полуночи Плахотнюк и сопровождающие его лица сели в чартерный самолет и ночью вылетели в Майами, где Плахотнюк находится в настоящее время, проживая в огромной вилле на берегу океана.

Вся операция проведена при поддержке спецслужб США – государства, которое предоставило Плахотнюку определенные гарантии», – утверждается в статье.

Ранее депутат от проевропейского блока ACUM Лилиан Карп заявлял, что все преступники Молдовы бегут из страны через Приднестровье. То же самое за ним повторяла премьер-министр Молдовы Майя Санду.

Чтобы «решить проблему», Карп предлагал открыть контактный пункт в районе Паланки для обмена информацией с Украиной.

Участок дороги «Одесса – Рени» в районе молдавской Паланки длиною чуть более семи километров находится под юрисдикцией Украины.