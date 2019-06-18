В Молдове жалеют, что вовремя не обратились за помощью к Зеленскому

18.06.2019, Москва, Елена Острякова

Новая власть Молдовы не предприняла ничего, чтобы предотвратить вывоз из республики «десятков, если не миллионов долларов накоплений» окружением олигарха Влада Плахотнюка.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Кишиневе заявил вернувшийся из бегов оппозиционный политик Ренато Усатый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно было просто новому премьер-министру позвонить в госадминистрацию гражданской авиации и запретить выдачу разрешительных документов на посадку и на вылет из Кишинева частных бортов. И попросить Зеленского, нового президента Украины, сделать то же самое по Одессе, потому что через Приднестровье будут сбегать и вылетать из Одессы. И все. Часть бы все равно убежала рейсовыми. Но они не вывезли все то награбленное», – сказал Усатый.

Сегодня же новый министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе сообщил депутатам молдавского парламент, что правоохранительные органы уже связались с украинскими коллегами для того, чтобы выяснить, как лидер Демократической партии (ДПМ) Владимир Плахотнюк и лидер партии «Шор» Илан Шор покинули страну 15 июня.

Сейчас следствие проверяет две версии событий — что политики выехали из Молдовы через непризнанное Приднестровье на Украину или вылетели через аэропорт Кишинева.

«Других возможностей незаметно покинуть страну нет. Наши коллеги из Украины расскажут нам, использовали ли Плахотнюк и Шор приднестровский коридор, где Молдова не может установить контроль. О результатах мы вам сообщим. Если не через Приднестровье, то Шор и Плахотнюк могли покинуть страну через аэропорт Кишинева, где они создали свой бандитский коридор. Они уехали с ценностями и деньгами. Призываю все госструктуры прислать мне документы, по которым Шору запрещено покидать страну», — добавил Нэстасе.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что по имеющейся у него информации, Влад Плахотнюк и Илан Шор покинули страну во второй половине дня в пятницу, 14 июня.

«Через приднестровский регион на автомобилях вместе с Шором они покинули страну и оставили всех. Все были просто шокированы», – сказал Додон в эфире телеканала NTV Moldova.