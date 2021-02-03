В Молдове ждут, что Санду вслед за Зеленским начнет закрывать неугодные СМИ

03.02.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Представители разных политических сил в Молдове осуждают закрытие оппозиционных телеканалов на Украине и опасаются, что новый прозападный президент страны Майя Санду поступит так же, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политолог Эрнест Варданян напоминает, что либералы, которые сейчас работают в команде Санду, в 2012 году уже закрыли оппозиционный телеканал НИТ.

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«Решение принимала судья Домника Маноле – да-да, та самая, которая сегодня является председателем Конституционного суда Молдовы. А у власти тогда были либеральные демократы, многие из которых сейчас в команде Майи Санду и строят из себя великих борцунов за демократию. Будь у Майи Санду такие полномочия, как у Зеленского, она и глазом не моргнёт – вмиг закроет все неугодные телеканалы. А руки-то помнят!» – написал Варданян в своем телеграм-канале.

Журналист Елена Левицкая-Пахомова напоминает, что 7 из 11 членов Высшего совета безопасности, назначенных недавно Санду, являются представителями неправительственных организаций с зарубежным финансированием и аффилированных с фондом Джорджа Сороса.

«А вот и ответ, зачем такой «ручной» состав Высшего совета безопасности при президенте. На Украине телеканалы закрыты аналогом такого совета. Ждём-с», – написала Пахомова.

Депутат молдавского парламента Богдан Цыдря предрекает, что рейтинг Санду рухнет так же, как рейтинг Зеленского.

«И вроде русскоязычный. Выступал очень ярко, делал душераздирающие ролики, которые цепляли до слез. Ну, точь в точь, как наша Майя Санду. Зе оказался такой же марионеткой США, как и Порошенко. Все как у нас. Плахотнюк сделал всю грязную работу, Санду завершает… Но рейтинг ЗЕ уже рухнул. Его ненавидит вся Украина, так как он предал их. У Санду будет то же самое. У всех марионеток один путь…», – написал Цыдря.

С осуждением закрытия украинских телеканалов выступил даже прозападный политолог-русофоб Виталий Андриевский.

«То, что они работали на интересы некоторых пророссийских политических сил в Украине, мне не нравилось. Но это не российские телеканалы в Украине, а украинские, и это их право. Такие же телеканалы есть в Молдове. Они мне также не нравятся, но они работают в рамках молдавских законов. В общем, я против закрытия телеканалов, как в Украине, так и Молдове», – написал Андриевский.