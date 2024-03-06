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Правительство Молдовы одобрило сегодня приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Этим договором странам-подписантам устанавливался лимит на бронетехнику, САУ, боевые самолеты и ударные вертолеты.

Молдова из-за своей бедности никогда его не превышала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Возможно Кишинев надеется, что теперь Запад поставит недостающее. Забавно, что молдавская президентка Майя Санду накануне в одном из телевизионных эфиров сказала: «Мы ничего не имеем против русских, мы против русских танков». Про натовские танки она не упомянула.

«Это открыло дорогу для свободного ввода на территорию Молдавии сил НАТО в любых количествах», – написал в своем тг-канале военный обозреватель Александр Зимовский.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон напоминает, что власти Молдовы за последние два года существенно увеличили расходы на оборону в ущерб экономике страны.

«Санду и её партия, лихорадочно пытаясь удержаться у власти, стараются угодить своим кураторам на Западе, делая это вопреки интересам народа Молдовы, в Конституции которой прописан статус постоянного нейтралитета. Отказ от ДОВСЕ позволяет нашим властям не считаться с ограничениями в закупках оружия на Западе и его размещении на территории страны. При этом власти не скрывают, что вся эта милитаризация направлена против России, что они втягивают нашу страну в конфликт на территории соседней страны», – написал Додон в своем тг-канале.

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов считает, что выход Молдовы из ДОВСЕ ничего не изменит.

«По сути, этот договор уже утратил свое предназначение на сегодняшний день, но сам шаг направлен против интересов нашей страны, мы это, безусловно, будем иметь в виду», – сказал Картаполов.

Завтра Санду летит в Париж, где Франция и Молдова подпишут соглашение об обороне и безопасности. Ранее Эммануэль Макрон заявлял, что одним из векторов сотрудничества стран ЕС на фоне конфликта на Украине является усиление поддержки стран, «сталкивающихся с последствиями этого конфликта».