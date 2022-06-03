В Молдову прибыл десант спецов из США – устранять оппозицию

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Запад готовится открыть против России молдавский фронт.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил военкор Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основания так говорить есть. По моим данным, полученных от источников в Кишиневе, прибыли 49 сотрудников ФБР, владеющих русским языком и специализирующихся на противодействии российскому влиянию. Их задача – перестроить правоохранительную и силовую систему Молдавии. Она перестраивалась Румынией много лет, но сейчас американцы более активно к этому подключились в экстренном режиме. То что почти полсотни американцев приехало, говорит о многом. Наверняка система будет зачищена от всех, кто сейчас нелоялен к молдавскому президенту Санду. Любое пророссийское политическое движение будет задавлено. После этого высока вероятность политических и даже силовых репрессий», – сказал Пегов.

Реформирование правоохранительной системы, по его мнению, связано с планами присоединения Молдовы к Румынии. В частности, руководителем главной молдавской спецслужбы (СИБ) был на днях назначен человек с румынским паспортом.

«Кроме этого, 24 сотрудника службы внешней разведки Германии уже тоже находятся в Кишинёве. Они будут специализироваться на соприкосновении с Приднестровьем и возможно готовить плацдарм для ведения боевых действий. Все к этому идет, к сожалению», – заключил Пегов.

Накануне премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что правительство ведет переговоры с западными партнерами о возможных поставках в страну летального оружия.

Также молдавское правительство представило парламенту проект закона о ратификации Соглашения между Республикой Молдова и Европейским Союзом об оперативной деятельности Европейской пограничной полиции и агентства береговой охраны.

Представивший проект госсекретарь Сергей Дьякону рассказал, что “иностранные офицеры будут охранять государственную границу Республики Молдова с возможностью применения табельного оружия, специальных средств, а также физической силы”.