В Молдову вновь не пустили российского общественника – происки Плахотнюка

09.05.2019, Москва, Елена Острякова

Председателя комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александра Малькевича не пустили в Молдавию. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

«Депортация – новое слово в моем рабочем и профессиональном лексиконе. Пока все величие Молдовы – только в поведении хамов на границе», – написал Малькевич.

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В Пограничной полиции Молдовы объяснили отказ во въезде тем, что «на пограничном контроле он не смог обосновать цель визита в республику».

Александр Малькевич прилетел в Кишинев самолетом авиакомпании Air Moldova. В течение часа его допрашивали пограничники, а потом заявили, что он является «нежелательной персоной», изъяли у него паспорт и отправили на депортацию.

« Всех, кто оказался в Молдавии впервые, долго допрашивали, интересуясь, зачем приехали, к кому и так далее. Хамство и унижение. Мне говорили, закатывая глаза: «Мы все о вас знаем, вы были с нами не искренны». А самый нелепый вопрос, который мне задали молдавские пограничники: «Есть ли у вас с собой деловой костюм?». Я прилетел в спортивной одежде и сказал, что костюма нет. Но так и не понял, стало ли это для меня отягчающим обстоятельством или, наоборот, смягчающим», — цитирует Малькевича издание «Блокнот Молдовы».

По словам общественника, он прилетел в Кишинев, чтобы встретиться с приднестровским писателем, участником Великой Отечественной войны Игорем Ильиным, механиком авиационного полка «Нормандия-Неман».

Вице-председатель партии «Платформа «ДА» Александр Слусарь увидел в запрете на въезд российскому общественнику происки лидера Демократической партии Молдовы и олигарха Влада Плахотнюка.

«Я думаю, что отказ Александру Малькевичу во въезде в Молдову – это мольба Влада Плахотнюка внешним партнёрам о том, чтобы ему подали руку помощи. Я допускаю, что Александр Малькевич, возможно, заслуживал такого отношения по каким-то причинам. Но зная Плахотнюка, вполне можно допустить и тот факт, что это отчаянная попытка показать американцам, что он свой. Как можно объяснить недружественные поступки по отношению к Российской Федерации, учитывая открытое там на него уголовное дело?», – сказал Слусарь в интервью изданию Enews.

Власти Молдовы неоднократно не разрешали въезд в республику российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. Ранее в Молдову не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.