В Молдову засобирались Блинкен и Писториус на фоне совместных учений НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

29 мая в Кишинёв прилетают два высокопоставленных гостя: госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Германии Борис Писториус. В связи с визитом высокопоставленных гостей весь центр столицы Молдовы будет перекрыт.

Будут закрыты для посещения многие публичные места, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«В среду, 29 мая, с 8:00 до 21:00 будет временно ограничен доступ в некоторые общественные места в столице, в центре города и на дорогах, соединяющих Кишинев с аэропортом. Также запрещено проведение массовых демонстраций, ремонтных работ на дорогах, а также на электрических/тепловых сетях, водоводах/канализации и вырубка деревьев в периметре улиц, по которым будет двигаться официальный кортеж. Водителей призывают выполнять требования сотрудников полиции, проявлять терпение и дисциплину, не нарушать правила дорожного движения», — говорится в сообщении мэрии Кишинёва.

Отметим, что Блинкен пробудет в столице Молдовы не больше часа. Он даже не успеет сыграть на гитаре ни в одном из ночных клубов Кишинёва. При этом министр обороны Германии пробудет в молдавской столице несколько больше: он задержится в Кишинёве на целые сутки. О цели визита Писториуса официальные источники не распространяются.

В то же время, в Молдове уже несколько недель проводятся совместные учения с военнослужащими США и других стран НАТО. Накапливается военная техника на полигоне у населенного пункта Бульбоака вблизи Приднестровья.

Молдавские военнослужащие проводят там тренировки по ведению реальных боевых действий, идет проверка мобилизационного ресурса. От Бульбоаки до второго по величине приднестровского города Бендеры всего 12 километров.