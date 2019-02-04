В Москве анонсировали выход из Украины новых регионов

04.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Грядущие президентские выборы на Украине могут обернуться уходом новых территорий из-под контроля Киева.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» высказал чего российский политолог Николай Платошкин.

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«Помните, с чего всё началось в 2014 году? На Украине, неожиданно для нас, происходит государственный переворот. Часть регионов Украины, не только Крым, не захотели жить в этой стране. Украина была на пороге дезинтеграции после того, что у них произошло.

Сейчас, вполне возможно, после 31 марта этого года там тоже такое случится, абсолютно без нашего участия. Потому что не признают результаты выборов те, кто на них проиграет. Начнётся хай. Я не исключаю, что в этих условиях некоторые регионы тоже не захотят в этой бандитской стране жить», – полагает Платошкин.

Интересно, что присутствующий в студии украинский политолог Вадим Трюхан заявил, что Россия в 2019 году не заинтересована в решительных действиях против Украины, поскольку рассчитывает сначала завершить строительство «Северного потока-2», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В краткосрочной перспективе Россия не собирается заниматься вооруженным захватом Украины. Потому что всё-таки есть фактор «Северного потока-2», и 2019 год наиболее критический. Мне кажется, что в этом году, несмотря на выборы на Украине и всё остальное, Россия будет пытаться удержать статус-кво. Всё-таки России сейчас не выгодна какая-то серьёзная эскалация конфликта, которая привела бы к очередным волнам санкций, в том числе и остановке «Северного потока-2». Но вот после 2019 года наступит критическое время, когда, действительно, может начаться широкомасштабная война», – отметил Трюхан.