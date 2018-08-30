30.08.2018, Москва, Елена Острякова
 
Криминал, Россия, Украина
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В Москве арестован беглый топ-менеджер Фирташа



Бывший гендиректора Запорожского титано-магниевого комбината, владельцем которого является украинский олигарх Дмитрий Фирташ, Владимир Корольков  был сегодня задержан в Москве российской полицией совместно с Интерполом.

Об этом сообщает российское издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Отмечается, что Корольков работал в Москве технологом. Он несколько месяцев назад отказался от украинского гражданства, подав документы на получение российского.

Корольков был объявлен Украиной в международный розыск в 2017 году в рамках расследования уголовного дела, связанного с хищением 492 млн гривен, выделенных на техническую модернизацию предприятия.

Сам Корольков считает свое преследование политическим, в его окружении инцидент связывают с жестким конфликтом президента Украины Петра Порошенко с Фирташем.

Решается вопрос об экстрадиции задержанного.

Ранее Фирташ заявлял, что еще с 2012 года тайно поддерживал Виталия Кличко, якобы, разочаровавшись в Викторе Януковиче и поняв, что нужен альтернативный кандидат на выборы в 2015 году.

После победы Евромайдана Фирташ провел тайную встречу с Кличко и Петром Порошенко, после которой Кличко снял свою кандидатуру с гонки. В итоге Порошенко стал президентом, Кличко – мэром Киева, а Юлия Тимошенко проиграла.

Порошенко после занятия поста президента вступил в конфликт с большинством конкурирующих олигархов.

Уже в конце 2015 года на тот момент глава президентской фракции в Раде Юрий Луценко заявлял,что Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ готовили заговор с целью свержения Петра Порошенко.

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