В Москве Бербок пригрозила России неназванными последствиями

18.01.2022  17:46 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Германия, Дзен, Политика, Россия, Энергетика


У России возникнут проблемы, если она попытается использовать газопровод «Северный поток-2» как энергетическое оружие.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России возникнут проблемы, если она попытается использовать газопровод «Северный поток-2» как энергетическое оружие....

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«В нашем коалиционном договоре мы подчеркнули, что на все инфраструктурные проекты действует европейское энергетическое законодательство – как буква, так и дух его. Пока процедура сертификации этого проекта [Северный поток-2] приостановлена. На самых разных уровнях наше правительство подчеркивало: если энергетика будет использоваться как оружие, то это будет иметь соответствующие последствия», – сказала Бербок.

Политолог Александр Носович замечает, что сегодня Минэкономики Германии заявило: газа в немецких газохранилищах осталось на 18 суток.

«Очевидно, что Анналена Бербок и приехала на Смоленку, чтобы договариваться с Россией об условиях запуска «Северного потока – 2». Никаких иных приоритетов у Берлина в ближайшие недели попросту быть не может. Но при этом еще пытаются ставить условия и использовать тему для шантажа. Кризис рациональности, на которой построена вся Европейская цивилизация Нового времени», – написал Носович в своем телеграм-канале.

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