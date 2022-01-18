В Москве Бербок пригрозила России неназванными последствиями

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У России возникнут проблемы, если она попытается использовать газопровод «Северный поток-2» как энергетическое оружие.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В нашем коалиционном договоре мы подчеркнули, что на все инфраструктурные проекты действует европейское энергетическое законодательство – как буква, так и дух его. Пока процедура сертификации этого проекта [Северный поток-2] приостановлена. На самых разных уровнях наше правительство подчеркивало: если энергетика будет использоваться как оружие, то это будет иметь соответствующие последствия», – сказала Бербок.

Политолог Александр Носович замечает, что сегодня Минэкономики Германии заявило: газа в немецких газохранилищах осталось на 18 суток.

«Очевидно, что Анналена Бербок и приехала на Смоленку, чтобы договариваться с Россией об условиях запуска «Северного потока – 2». Никаких иных приоритетов у Берлина в ближайшие недели попросту быть не может. Но при этом еще пытаются ставить условия и использовать тему для шантажа. Кризис рациональности, на которой построена вся Европейская цивилизация Нового времени», – написал Носович в своем телеграм-канале.