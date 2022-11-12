В Москве без изменений: Обещают, что США вот-вот оставят Киев без поддержки

12.11.2022  11:57 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Даже после того, как рухнули надежды на реванш Дональда Трампа, эксперты в Москве продолжают упражняться в прогнозах, согласно которым американцы по тем или иным причинам снизят поддержку Украины, и тамошний нацистский режим рухнет.

Один из таких приятных для ушей россиян прогнозов на круглом столе в Москве озвучил политолог Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже после того, как рухнули надежды на реванш Дональда Трампа, эксперты в Москве продолжают...

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«Прежде всего, республиканцы будут делать то, о чем они говорили еще в середине 2022 года. Они будут проводить ревизию тех обязательств, тех отношений, тех поставок, которые уже сделаны США на Украину и в страны, которые граничат с Украиной.

Они всем будут говорить, что они просто хотят понять, что на себя взяла Америка, в действительности? Они будут просто тупо набирать компромат, который и будет предъявлен в ходе предвыборной компании до 2024 года. По-моему, это достаточно очевидная вещь», – сказал Евстафьев.

Он отметил, что США уже заметно уменьшили количество снарядов, поставляемых на Украину

«В любом случае Америка входит в полосу принятия непопулярных решений по конфликту на Украине. Я вам просто одну цифру приведу. Еще три месяца назад темп поставок снарядов калибра 155мм. – это сейчас основной калибр у ВСУ, калибр наш отечественный, советский 152мм. все, что могли со складов вымели, в основном идет стрельба натовским калибром, так вот темп поставок был 70-100 тысяч снарядов в месяц. В последний пакет помощи предусматривает 21 тысячу. Это колоссальное снижение. С чем оно связано? С жестами доброй воли американцев? Да, нет! Просто они уже поставили миллион снарядов (причину в виде «жестов доброй воли» со стороны РФ вроде сдачи Херсона без боя эксперт почему-то не рассматривает, – ред.).

Они, так или иначе, должны принять решение о сокращении помощи украинскому режиму, и после этого, давайте прямо говорить, он, в общем, не долго там просуществует в сегодняшнем виде, просто нечем будет снабжать группировку ВСУ, либо принимать решение о том, чтобы углубить, в чем-то даже расширить свое участие в этом конфликте», – политолог, фактически, вновь предложил уповать на сценарий «рассосётся всё само собой».

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