В Москве боятся, что при Зеленском антироссийская политика станет эффективнее

27.04.2019, Москва, Владимир Гладков

С приходом к власти на Украине Владимира Зеленского антироссийский курс страны станет более эффективным.

Об этом в эфире телеканала «Красная Линия» рассказал политэмигрант, лидер общественной организации «Славянская гвардия», политолог Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«По сути, ему (Зеленскому – ред.) надо обвинять «попередников» и рассказывать, что Верховная Рада не моя, правительство не моё, что он, по сути, и будет делать, ничего особо не делая внутри Украины. Во вторых, по той информации, которая есть у меня (я думаю, в ближайшее дни она подтвердится или опровергается), главой СБУ будет господин Наливайченко. С учётом Пасхи, это те же яйца, только в профиль. Ничего особо не меняется. Мало того, сейчас идут переговоры с Аваковым на предмет того, чтобы по квоте МВД оставалось его, а господин Аваков занял пост премьер-министра. Посмотрите на эти фамилии: это люди, которые разжигали войну, убивали и уничтожали Украину всеми возможными способами.

Поэтому, почему это и опасней: тем не менее, мы услышим русскую речь с экранов, никто не будет уже оправдываться «слобожанским наречием», как это делал Аваков совсем недавно, никто не будет, видимо, душить Церковь. Мало того, с Церковью будет куда более серьёзная системная работа. Не в лоб, а с чёткими компроматами, моментами, точечными аспектами того, чтобы уже каноническая церковь Московского Патриархата стала вести русофобскую политику», – рассказал Рогов.

«На самом деле, по началу Порошенко это удавалось, но он не выдержал и помчался. Я напомню, сколько священников в рясах благословляли на убийства и рассказывали про страшных «сепаров», это же всё было. Только угроза потери церкви вразумила массу священников», – добавил эксперт.

«То есть, Украина сейчас будет предпринимать меры, чтобы в плохом смысле, как волк в овечьей шкуре, понравиться российскому народу?» – уточнил генеральный директор института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

«Безусловно. Мало того, это как раз тот вирус, который может быть сюда очень хорошо посеян, потому что люди же так внимательно не следят за украинской повесткой: «Подождите, какие бандеровцы? Кто бандеровцы, Зеленский? Какие нацисты, о чём вы говорите, вот, нормальные милые ребята, говорят на русском!» – ответил Владимир Рогов.

При этом, возвращаясь к теме церкви, замдиректора института стран СНГ Игорь Шишкин предположил, что, возможно, именно провал с томосом и УПЦ МП и стал для Порошенко роковым.

«Если бы в Вашингтоне решили, что курс Порошенко продолжает оставаться эффективным, если бы, например, всего-навсего прошлой зимой Церковь сломалась бы, когда томос привезли, если бы, действительно, Русская Православная Церковь рухнула, и он показал бы – «О! Мы этого добились», а она упёрлась, не сработало, просто, как в каменную стену. Поэтому и было решено, что пойдёт другой.

До последнего момента оставалась интрига – почему, потому что и тот, и другой имели равные шансы стать президентом. Потому что главная карта была у того же Авакова. Если бы ему сказали, что можно закрыть глаза на фальсификацию, Порошенко бы победил не в первом, но во втором туре бы сто процентов», – уверяет дипломат.

«Всё это было управляемым процессом и ещё могла в пятницу прийти директива Авакову: «Ты закрываешь глаза на фальсификацию», и мы бы в понедельник узнали, что 51 процент людей проголосовал за Порошенко, а 49 – за Зеленского, потому что посмотрели итоги дебатов на стадионе и пришли к такому выводу. И съела бы Украина, никуда бы не делась, потому что для этого, опять таки есть внутренние войска, полиция и всё остальное, но самое главное – подчинённые Авакову националистические карательные батальоны», – так представляет себе Шишкин политические реалии Украины.