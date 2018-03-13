13.03.2018, Москва, Олег Кравцов

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В Москве британского премьера отправили в пешее эротическое путешествие

К отравлению в Солсбери Лондоне бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могут быть причастны либо британская, либо дружественные ей спецслужбы.

Такое мнение высказывают опрошенные “Московским комсомольцем” политические эксперты, давшие оценку заявлению британского премьера Терезы Мэй, сказавшей, что к отравлению с высокой степенью вероятности причастны российские спецслужбы.

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Так, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отмечает, что со Скрипалем Лондон отрабатывает ту же модель, которую использовал с Александром Литвиненко.

“Вполне вероятно, что мы имеем дело с операцией британских спецслужб, или это услуга британским спецслужбам от дружественных коллег. Дело в том, что подобного рода перформансы, по другому это не назовешь, необходимо оценивать исключительно исходя из принципа «кому это выгодно». На данном этапе это выгодно Терезе Мей и британским спецслужбам. Которые в последнее время очень активно работают с российскими олигархами, находящимися на территории Великобритании, с целью их «выдаивания». У бизнесменов уже напрямую начинают отбирать собственность, активы”, – заявил Мухин.

По его мнению, сознательно создается псевдоугроза якобы со стороны, с помощью чего британское правительство хочет убить не несколько, а “целое стадо зайцев”.

“В первую очередь – создать антироссийскую истерию, чтобы крупные собственники не пытались оспаривать решения британских властей в отношении своих активов и денежных средств. Речь идет и о том, чтобы эти собственники обратили свой гнев не на кого бы то ни было, а именно на Кремль. Но нужно четко понимать, что подобного рода модель в интересах Великобритании используется регулярно. Не буду обвинять, утверждать кто конкретно это делает, потому что я тоже не хочу с полонием в карманах проснуться. Но бенефициаром в таких акциях выступает только Англия. России подобного рода действия совершенно не выгодны”, – подчеркнул Мухин.

Он полагает, что Москва должна потребовать доказательства, при отсутствии которых “отправлять наших партнеров в пешее эротическое путешествие”.

В свою очередь политолог Сергей Марков назвал происходящее в Великобритании “страшным психозом” и полагает, что британский премьер Тереза Мэй примет жесткие меры, поскольку опасается потерять свою должность, а потому вероятна новая волна санкций или массовые аресты той части российского бизнеса, которую в Лондоне посчитают связанным с российскими властями.

“Заодно подработают: Терезе Мэй нужно оплачивать штраф, который на нее наложила Еврокомиссия из-за Брексита. Вот это хорошая возможность, отберут у российских миллионеров и миллиардеров несколько миллиардов долларов и скажут, что это из-за того, что российские спецслужбы якобы отравили Скрипаля. Данных у них конечно никаких нет и не будет. Я не исключаю, что это даже дело рук британских спецслужб», – добавил Марков.

Как утверждают в британской полиции, 66-летний Скрипаль и его дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. 4 марта их нашли без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери.