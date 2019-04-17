В Москве будут решать судьбу Косово

17.04.2019, Москва, Олег Кравцов

Сегодня в Москву с рабочим визитом приезжает министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Главной переговоров станет будущее Косово.

Об этом в “Независимой газете” пишет руководитель проекта «Балканист.ру», директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

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“Подписанное еще в 2013 году Брюссельское соглашение по нормализации ситуации в этой непризнанной Белградом республике, как тогда казалось, могло облегчить жизнь всем заинтересованным сторонам, и в первую очередь косовским сербам, компактно проживающим преимущественно на севере края. Но этого, увы, не случилось – несмотря на регулярные уступки сербских властей, Приштина не выполнила ни одного из подписанных пунктов”, – отмечает Бондаренко.

Так, весной 2018-го на подконтрольной сербам территории края был арестован с целью дальнейшего выдворения из Косово глава сербской канцелярии по делам Косово и Метохии Марко Джурич, а осенью глава Косово объявил о преобразовании республиканской полиции в настоящую армию, что противоречит всем подписанным соглашениям и резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. Кроме того, правительство косовского премьера Рамуша Карадиная ввело 100-процентный налог на поставки любых товаров из Сербии.

Эксперт пишет, что весь прошлый год, по большей части неофициально, шли переговоры между Белградом и Приштиной о поиске приемлемого решения по статусу края. Среди вариантов урегулирования называлось возвращение под контроль Белграда сербонаселенного севера Косово в обмен на два албанонаселенных района Южной Сербии в Прешевской долине (Прешево и Буяновац).

По словам главы сербского внешнеполитического ведомства Дачича, еще в 2014 году возможность разграничения территорий обсуждалась в ходе переговоров в Москве, но в то же время призывы МИД России к необходимости следовать резолюции 1244 СБ ООН (согласно которой Косово считается неотъемлемой частью Сербии) указывает на приверженность более сложным подходам на российском официальном уровне.

“И дело здесь вовсе не в возможных обвинениях в предательстве национальных интересов, как это кажется на первый взгляд. С одной стороны, конечно, прецедент Косово, кто бы что ни говорил, сыграл свою безусловную роль, которой по умолчанию Москва воспользовалась уже в августе 2008-го в Южной Осетии и Абхазии, а в марте 2014-го – в Крыму.

С другой стороны, опасность данного примера для любой европейской федеративной модели, включающей автономные/национальные республики/края, очевидна. В том числе по этой причине, как бы это ни выглядело странным на первый взгляд, Германия до недавнего времени и выступала против перекройки границ на Балканах – вероятно, опасалась возможных последствий для других склонных к сепаратизму европейских регионов.

В то же время с точки зрения интересов российского экономического присутствия снятие напряжения вокруг Косово путем частичного разграничения могло бы сыграть позитивную роль – прежде всего в силу планирующейся прокладки по территории Южной Сербии европейской ветки газопровода «Турецкий поток». А для этого Москва также могла бы выступить в качестве посредника в переговорном процессе. Тем более что не только Вучич, но и Тачи продемонстрировал понимание роли России в решении данного вопроса.

Упреждая одну из главных претензий против разграничения – позицию Сербской православной церкви, стоит отметить, что в этом случае все сербские памятники и церкви получили бы экстерриториальный статус по аналогии с «государством в государстве» – Афоном в Греции. Милорад Додик, многолетний лидер Республики Сербской (РС) в составе соседней Боснии и Герцеговины, ныне выполняющий функции председателя президиума страны, был первым сторонником политики всеобщего разграничения территорий на Балканах – с расчетом на последующее присоединение территории РС к Сербии.

Будет ли реализован подобный сценарий на практике – вопрос отдельный. Но то, что на Балканах давно следовало бы стирать линии межнационального напряжения, – факт бесспорный”, – резюмирует Бондаренко.