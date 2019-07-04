В Москве дали два года за неуплату налогов владельцу знаменитой сети украинских ресторанов

04.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Басманный суд Москвы приговорил к двум годам владельца сети ресторанов “Корчма “Тарас Бульба” Юрия Белойвана по делу о неуплате налогов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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“Признать виновным и приговорить к двум годам”, — сказала судья Юлия Сафина.

Как сообщает агентство, дело в отношении Белойвана рассматривалось в особом порядке — без исследования доказательств, допросов свидетелей. Наказание в этом случае не может превышать двух третей от максимального.

Белойвану изменена мера пресечения: он находился под подпиской о невыезде, а в зале суда был взят под стражу. Как следует из приговора, вопрос о возмещении ущерба потерпевшей стороне суд оставил на рассмотрение в рамках гражданского судопроизводства. Вопрос о снятии ареста с имущества осужденного будет решаться после возмещения ущерба. Сумма ущерба составляет в 690 млн рублей.

По официальной версии следствия Белойван не платил налоги с января 2011 по март 2014 года с восьми фактически руководимых им организаций. С целью возмещения недоимки по налогам в процессе расследования уголовного дела установлено и арестовано имущество Белойвана, оформленное в том числе на имя третьих лиц, на сумму примерно 400 млн рублей.

Сам обвиняемый ресторатор связывает привлечение его к ответственности с конфликтом между Россией и Украиной. По неофициальной информации он все же признал вину в уклонении от уплаты налогов на сумму 2 млрд рублей.

Юрий Белойван — ресторатор, уроженец Киева. Владелец сети ресторанов украинской кухни “Корчма “Тарас Бульба”. В сети два десятка заведений, основная часть которых находится на територии России. В 2012 году ресторан был открыт в Киеве, а в 2013 году — Нью-Йорке.