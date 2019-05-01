В Москве дали совет Зеленскому, как «рубить руки»

01.05.2019, Москва, Владимир Гладков

На примере России 90-х и сегодняшних Молдавии и Приднестровья, где вся полнота власти принадлежит олигархам, новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский мог бы вынести хороший урок.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я вижу пример бывшей России 90-х годов, я вижу пример нынешних олигархов, которые, например, в Приднестровье и Молдове правят, причём Приднестровье за Россию, а Молдова против России. Там Плахотнюк сидит, здесь Гушан сидит, которые договорились во время выборов и взяли избрали нужных кандидатов.

В это время арестовывают там людей, которые с ними не согласны, например, коммуниста Хоржана, в это время отстраняют руководителя Верховного Совета только по одному указанию олигарха. Поверьте мне, ни вчера, в 90-е годы, они ничего хорошего для страны, эти олигархи, не принесут, ни сегодня, такие как Плахотнюк и Гушан, не принесут. Они должны уйти и заниматься тем, чем должны заниматься.

Пусть зарабатывают деньги. Будут незаконно зарабатывать – руки будут им отрубать, вот этот Зеленский, будет отрубать им руки, не будет здороваться, садить в тюрьму, привлекать, лишать неприкосновенности. Но только занимайтесь тем, чем вы привыкли заниматься, или конфеты делайте, или воруйте, как там, на пушках – но мы тебя поймаем, и всё», – подчеркнул политик.