В Москве депутат-либерал напал на женщину-«единороса» и нанёс ей побои

06.04.2021, Москва, Сергей Рулев

Московский муниципальный депутат-либерал Владимир Залищак, ранее в присутствии журналистов устроивший публичный скандал на заседании совета, совершил нападение на руководителя аппарата Совета депутатов округа Донской Татьяну Кабанову.

Кабанова утверждает, что после того, как Залищак в очередной раз продемонстрировал неадекватное и явно хулиганское поведение, она была вынуждена вызвать полицию. Как только правоохранители покинули помещение муниципального совета, депутат-либерал набросился на неё и нанёс ей побои средней тяжести.

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«26 марта Залищак пришёл к нам в аппарат. Как всегда вёл себя агрессивно, оскорблял и угрожал мне и сотрудникам. Я нажала тревожную кнопку. Приехала Росгвардия, пришли из нашего ОВД полицейские. Он начал кричать и на них. Прикрываясь депутатским мандатом, часто повторял им, что они ничего с ним не смогут сделать, так как он депутат и будет жаловаться на них их руководству.

Потом, когда они разошлись, взяв с нас заявления, я шла по коридору в свой кабинет. Заметив, что я иду ему навстречу, он не остановился, а намеренно продолжил движение со злорадной ухмылкой на лице, умышленно сбив меня с ног. От резкого столкновения с ним я ударилась правой частью головы о стену, а левой – об его плечо. Кроме того, на правое плечо также пришелся сильный удар. В результате у меня мгновенно потемнело в глазах, и я упала на пол. Долго не могла прийти в себя.

Сотрудники вызвали скорую, меня забрали в больницу, сделали рентген, КТ. У меня закрытый перелом правой лучевой кости и сотрясение головного мозга, я сейчас на больничном», – рассказала Татьяна Викторовна корреспонденту «ПолитНавигатора».

Залищак – бывший выпускник севастопольского ПТУ № 13, а впоследствии боец-диверсант ЧФ ВМФ СССР, милиционер-спецназовец, бизнесмен и депутат от «Яблока».

Участвовал в несанкционированных на Маросейке у посольства Республики Белоруссии где вместе с бело-красно-белыми змагарами поддерживал беспорядки в Минске и поносил законно избранного президента РБ Александра Лукашенко, призывая москвичей к аналогичным незаконным беспорядкам в Москве.