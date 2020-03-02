02.03.2020, Москва, Игорь Петров
 
Война, Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Сирия, США, Турция
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В Москве догадались, кто и зачем подтолкнул Эрдогана послать армию на убой


Нынешнее обострение отношений Турции с Россией могло быть спровоцировано частью верхушки турецкой армии.

Об этом в эфире Youtube-канала заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что нельзя исключать такой ситуации, что нынешнее обострение на самом деле спровоцировано спецслужбами турецкими, частью армейской верхушки, которая очень обижена на Эрдогана.

Вы помните, что после попытки военного переворота Эрдоган посадил огромное количество высших армейских чинов, генералов и полковников.

Там большое количество людей в армии на самом деле его не любят. Армия относится к нему плохо. А теперь он еще заставляет армию воевать.

Поэтому я не исключаю, что его специально провоцируют на такое обострении ситуации при котором, с одной стороны, он будет вынужден испортить отношений с Россией, а с другой – приползти к американцам, которые на следующем шаге все равно потребуют его ухода», – сказал он.

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