В Москве думают, что украинские фашисты “ненастоящие”

25.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Кандидаты в президенты Украины – всего лишь «марионетки западных кураторов».

Такое мнение в ходе пресс-конференции «Крым и судьба постсоветского пространства» высказал российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Там (на Украине – прим. ред.) 90% фашистов не настоящие – это фашисты на зарплате. Они фашисты потому, что получают за это деньги, и используются они для так называемого нерегулярного террора, который хорошо описан политической теорией. Они используются для запугивания кандидатов и избирателей.

В результате получается, что нет ни одного кандидата, который говорит серьёзные, содержательные вещи по политической проблематике. Ни один не требует деколонизации Украины и освобождения от внешнего управления. То есть Порошенко вы можете там как-то критиковать, но реальную власть – американские спецслужбы – никто критиковать не может, им запрещено.

Никто не говорит, что в 2014 году произошёл кровавый государственный переворот. Никто не говорит, что сто человек были расстреляны на Майдане в результате заговора, в котором участвовали Андрей Парубий, ключевой сотрудник Турчинова Сергей Пашинский, и сам Турчинов.

Кроме того, никто не говорит, что должно быть проведено настоящее расследование, и совершенно очевидно, есть съёмки того, что Андрей Парубий участвовал в расправе в Одессе 2 мая. Соответственно, никто не говорит о том, что должно быть перемирие с Донбассом и что украинские силы полностью виноваты в срыве Минских соглашений, о том, что необходимы прямые немедленные переговоры с ЛДНР, как это прописано», – сетует московский политолог.

Также, обвинив украинских политиков в замалчивании информации о тайных тюрьмах СБУ, в которых до сих пор пытают людей, Сергей Марков назвал грядущие выборы «незаконными» и призвал не признавать их результат.

«Никто не говорит (среди украинских политиков – прим. ред.) о тайных тюрьмах СБУ, о многочисленных пытках, не требуют расследования массово террора, который происходил на Украине в 2014 году. Сейчас, кстати, террор там несколько уменьшился не потому, что террористов стало меньше, а потому, что они подавили сопротивления, и произошло это в 2014 году. Никто не требует расследования массовых убийств, которые осуществлялись в Днепропетровске, Харькове, Одессе и других городах.

Поэтому ни о каком признании этих выборов честными и легитимными, не может быть и речи. Кто бы не победил – он победит на нечестных, несправедливых и незаконных выборах», – уверяет Марков.