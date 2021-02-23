В Москве ЕС потерпел пиар-катастрофу – депутат Европарламента

23.02.2021, Киев, Игорь Петров

Визит Джозефа Борреля в Москву был совершенно провальным, чем крайне разочарованы в Европарламенте.

Об этом в ходе онлайн дискуссии Киевского форума безопасности заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Визит Джозефа Борреля был очень болезненным для нас всех. У меня нет слов чтобы передать глубину нашего разочарования его результатами. Это был не просто провал, это была пиар-катастрофа для нас всех. Если собираешься встречаться с Сергеем Лавровым, то лучше хорошо подготовься. Если идешь на пресс-конференцию и чувствуешь, что на тебя нападают, постарайся это остановить. Или скажи ему прямо, что так не пойдет. А просто выслушивать вопросы и стараться быть вежливым или реагировать на всякую чушь – неприемлемо.

Никто из нас так и не понял, какой была стратегия Борреля. Если действительно хочешь перезагрузки отношений, надо иметь повестку дня и сформулировать условия. Перечень конфликтных вопросов последних лет относительно Кремля достаточно длинный – это начиналось с Грузии, но есть еще и вопросы Молдовы, которые до сих пор не решены и в решении которых Кремль никогда не был заинтересован.

Есть кровавая поддержка Ассада со стороны Кремля результатом которой стало 6,6 миллионов беженцев и перемещенных лиц в ЕС и соседних странах. Цинизм режима Путина и его союзников абсолютно очевиден», – сказала Крамон-Таубадель.