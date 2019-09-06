В Москве фактически огласили Зеленскому ультиматум

06.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия сможет поверить новому украинскому президенту только после того, как Владимир Зеленский перестанет поддерживать националистов, установит мир в Донбассе и откажется от русофобской политики своего предшественника.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы поверим Зеленскому в том случае, когда наконец-таки будут объявлены вне закона все радикалы и неонацисты, когда в их отношении начнутся уголовные преследования, когда русский язык вернёт свой статус. Когда обещанное им быстрое и жесткое прекращение войны в Донбассе будет реализовано, и это почувствуют на себе все люди, которые страдают, которых мы не бросим и не предадим. И когда, наконец, Зеленский признает, что Россия не является страной-агрессором», – сказал Маркелов.

Однако, по мнению бывшего советника Главы ДНР писателя Захара Прилепина, самая удобная позиция для украинского истеблишмента – это продолжение политики войны и противостояния «российской агрессии».

«Самые удобные позиции для Украины – это логика войны, логика постоянного противостояния, постоянной агрессии и постоянного испуга перед предательством собственных элит.

И в этой логике любые вещи, которые начинают происходить, вызывают взбешенную реакцию радикалов о том, что снова предали, снова всё пропало. Кроме всего, здесь есть разнообразные внутренние политические течения из-за Зеленского, который совершает различные политические акты, и любые вещи, которые используются при нём, используются для дестабилизации его положения и опускания его рейтинга», – добавил писатель.