В Москве фантазируют, что выборы по правилам нацистов очистят Украину от нацистов

28.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Националисты смогли легализовать итоги переворота и закрепить свою власть на Украине в 2014-м году, потому что население юго-востока не увидело своего кандидата и не пришло на избирательные участки. В этом году таких ошибок повторять нельзя, иначе население западной Украины снова приведет к власти националистов.

Об этом в своем блоге заявил российский дипломат Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014-м году Порошенко, этот палач Донбасса, палач Одессы, он победил только потому, что юго-восток Украины не пришел голосовать. То есть, на юго-востоке пришли голосовать примерно 40-50% избирателей. На западе Украине, где особо сильны националистические настроения, пришло 80-85%. Поэтому запад Украины, где живет всего треть населения, получается, взял власть во всей стране. Из-за того, что тогда тоже люди не видели своего кандидата на выборах и просто не пришли голосовать.

Многие говорят: «может быть, и сейчас так, ну посмотрите на всех этих так называемых кандидатов. Ну как за них вообще рука повернется крестик поставить, может, дома сидеть?».

Ну, давайте с вами просто включим голову – хорошо, вы будете сидеть дома, но запад Украины, националисты, они же все придут на участки. Ну что, они опять этот кошмар еще на несколько лет, опять засилье этих тупых нацистских батальонов, которые могут прийти к каждому в квартиру, на предприятие, избить, а то и убить – ну что, это терпеть что ли?

Они и так исключили миллионы украинцев, которые работают в России, из голосования. Жителей Донбасса исключить они рады, они хотят, чтобы все остальные тоже были запуганы и сидели дома.

Поэтому сейчас, как бы тяжело не было, на выборы прийти обязательно. Всем прийти, голосовать за любого кандидата из первой тройки за исключением Порошенко.

Для Порошенко невыход во второй тур означает тюрьму, потому что все основные кандидаты обещали его посадить», – заявил Платошкин.