В Москве гадают, что будет делать Порошенко, если проиграет

03.04.2019, Москва, Владимир Гладков

В Москве гадают, что будет делать Порошенко, когда окончательно убедится, что он проигрывает выборы, как это уже сейчас показывают данные социллогов.

Такие соображения в эфире телеканала «Россия-1» высказал российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Вот ещё один стереотип, точно совершенно транслировавшийся из Украины, действительно не подтвердился в ходе этих выборов: стереотип о том, что существует некая единая украинская нация, в едином порыве поддерживающая супер-главнокомандующего Порошенко и ненавидящая Россию всей душой. Вот этой нации нет, это показал первый тур выборов, совершенно очевидно. Этого просто нет, результат Бойко плюс Вилкул, хотя их развели достаточно подло, но, тем не менее, он показывает то, что этот стереотип, внушаемый Порошенко, он не подтверждается.

Но вот что мне интереснее всего, из того, что будет. Первое. А что будет делать Порошенко, если всё-таки окажется ясно, что он проигрывает? Что он будет делать? Ставки очень высокие, на самом деле. Сейчас мы обсуждаем с вами, как он этот ушат грязи выливает, вот этот, он нанял такую-то команду. А вот что будет через две недели, если будет совершенно очевидно, что он проигрывает. Это же социология будет показывать совершенно чётко. Вот что он будет делать? Здесь или чрезвычайная ситуация, или такой административный ресурс, которого никто ещё не видел», – отметил политолог.

«И второй вопрос: а вот что будут делать все остальные, если Порошенко таким образом выиграет выборы? Вот что будет делать вся эта Украина, вот эти проценты, которые голосовали за Зеленского и те самые американцы, которые, как некоторые считают, не влияют на ситуацию. Что они все будут делать? Совершенно будет очевидно, что Порошенко просто «натянет» Украину, извините за выражение. Что будет делать тогда всё это «демократическое» сообщество и сама украинская элита, общество. А ведь сценарий этот, к сожалению, вполне себе вероятный. Он вполне возможный. Вот это и будет, на самом деле, тест на демократию, а вовсе не то, что было в первом туре», – резюмировал Сергей Михеев.