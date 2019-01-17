В Москве гадают, что делать с Украиной после выборов

17.01.2019, Москва, Игорь Петров

Ситуация вокруг выборов президента Украины совершено непредсказуема, но если на них победит нынешний президент, то перспективы отношений с Украиной очень проблематичны.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил член Совета Федерации РФ Олег Морозов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Грубая и беспардонная фальсификация достаточно проблематична. Что если уровень несогласия победой одного из кандидатов будет таков, что потом мы получим улицу с не очень понятными перспективами. Ситуация с выборами непредсказуема, с огромным количеством неизвестных. Вряд ли кто-то возьмется прогнозировать, что же произойдет в результате первого, тем более, второго тура”, – сказал сенатор.

“Вопрос: что после этого произойдет на европейской и мировой сцене? Нынешний президент ведь все мосты сжег в части того, чтобы начать какой-то диалог и по вопросу о мире на Донбассе, и о мире с Россией, и о газе и так далее. И не очень понятно, что делать с этим проектом, если во главе его будет действующий президент. Перспективы российско-украинских отношений при этом выглядят очень проблематично», – полагает Морозов.