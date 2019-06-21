В Москве говорят, что российский депутат сел в кресло грузинского спикера согласно регламенту

21.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

События в Грузии — результат противоречий, имеющихся в общественно-политической жизни этой страны, и заседание Межпарламентской ассамблеи православия стало лишь поводом для их резкого обострения и последовавшего за тем общественного взрыва.

Такое мнение высказал российский церковный и общественный деятель Владимир Легойда, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Могу подтвердить то, о чем уже говорил в своих комментариях действующий президент МАП, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов: согласно принятому регламенту, заседания Генеральной Ассамблеи МАП проводятся один раз в год в зданиях национальных парламентов стран, принимающих участие в деятельности МАП, а действующий президент МАП, который сменяется каждые два года, при этом занимает место спикера парламента принимающей стороны”, – заявил Легойда.

Напомним, во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия, которую возглавлял депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, он неожиданно занял место спикера и заговорил на русском языке. Это возмутило фракции Европейская Грузия и Единое национальное движение – они сорвали заседание и потребовали от русских покинуть помещение.

Уже вечером люди вышли к парламенту и перекрыли проспект. Они держали в руках плакаты, с требованием к россиянам покинуть Грузию: “Российские оккупанты, вон!”

Протестующие требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахар и главы Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури. Причина – визит российских депутатов. Гаврилова буквально эвакуировали из отеля, потому что его автомобиль забросали подручными средствами.

Спикер парламента Ираклий Кобахидзе, глава правящей партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе извинились за то, что Гаврилов занял кресло главы парламента Грузии.