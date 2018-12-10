В Москве и Париже разбили в пух и прах украинскую ересь

11.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Протесты в Париже – это «разминка» спецслужб России перед операцией по дестабилизации Балкан. Об этом экс-глава службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил в эфире канала «Zik», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия считает западные Балканы и, в принципе, Балканы зоной своих стратегических интересов. И Путин думает, что в своё время просчитались, когда отдали этот регион под контроль в первую очередь странам НАТО. Потому в данной ситуации кое-где будет идти борьба. Россия будет использовать все рычаги давления: и оперативные, и экономические – для расширения способа своего влияния, формирование протестов, альтернативных политических сил, какие будут против такого проекта. Как, например, сегодня мы видим во Франции», – заверил он.

Раздуваемая в СМИ информационная волна о причастности России к беспорядкам во Франции – абсурд, ведь можно найти куда более убедительные «доказательства», например, присутствия в Париже «руки Украины».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Показали фотографию с флагом ДНР и с Культурным центром (Украины, на котором неизвестные сломали табличку – ред.) Почему-то не показывают фотографию возле Триумфальной арки, где на стене написано «Майдан – 2018». С сине-жёлтыми шапочками дают интервью граждане Украины, вышедшие присоединиться к протесту. Почему никто не кричит о «руке Украины»?» – отметил политолог.

«Смею вас заверить: Макрон будет использовать тему российского вмешательства потом, когда всё устаканится, потому что это надо будет на кого-то свалить. Ясно ж, что это Россия поднимала налоги на бензин во Франции, ясно, что это российские спецслужбы поставили на колени французских школьников, что вызвало новую волну протестов, это ж всё Россия делала, не Макрон же! Вот так они и будут объяснять. Обкатанный сценарий, по этому пути они обязательно пойдут», – добавил Владимир Корнилов.

Во время прямого включения из Парижа французский журналист Дмитрий де Кошко прокомментировал повреждение таблички Культурно-информационного центра при посольстве Украины.

«Это может быть любой. Могут быть хулиганы, которые присоединяются к демонстрациям обычно к концу дня, или это могут быть просто украинцы, которых очень много сейчас в Париже и которые раздражены тем, что творится в Киеве, что их заставило эмигрировать. А французам это украинское представительство совершенно всё равно, особенно сейчас, когда проблемы Франции выступают впереди», – заявил Дмитрий де Кошко.

Бывавший ранее в Донбассе французский аналитик Ксавье Маро рассказал, что на днях, участвуя в протестах, развернул там флаг ДНР, – это фото затем противники России распространяли как «доказательство» вмешательства Москвы.

«Я слышал в России, что «жёлтые жилеты» организовали США, и для меня это было оскорбительно – тысячи храбрых людей на улицах спасают Францию, спасают нашу экономику, чтобы выжить до конца месяца, потому что не хватает 50 евро на бензин и дорогу на работу. Вот почему я это сделал (развернул флаг ДНР). Чтобы показать, что во Франции движение «жёлтый жилет» – это антимайдан, спонтанный и автономный. Ни Трамп, ни США, ни Госдеп, Лавров не приходил с пирожками, никаких пяти миллиардов долларов от США. В любом случае, я буду в движении, пока Макрон будет президентом. Потому я это сделал», – рассказал Маро.