В Москве и Санкт-Петербурге леваки и либералы поддержали забастовку «зеленых человечков»

10.07.2020, Москва, Вадим Егоров

В четверг в обеих российских столицах бастовали курьеры Delivery Club, которые уже второй месяц не получают зарплату. Конфликтом воспользовались либералы и леваки, поддержав протесты, а заодно напомнив о себе.

О начале бессрочной забастовки курьеры сервиса, по доставке еды Delivery Club, которым владеет Mail.ru Group совместно со «Сбербанком», узнаваемые по характерной зеленой униформе, заявили еще 7 июля.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В Москве импровзированный сход прошел возле офиса Mail.ru Group, в Санкт-Петербурге – возле Казанского собора. Организатором протестных мероприятий стал «Профсоюз «Курьер», возглавляемый левым активистом и блогером Кириллом Украинцевым. По словам последнего он сам долгое время работал курьером, но незадолго до начала эпидемии COVID-19 попал под сокращение.

«Глобальная цель нашего профсоюза — изменить систему сотрудничества с курьерами в стране, – заявил Украинцев. – Нужно, чтобы у них были полноценные трудовые права. Курьерами чаще всего становятся выходцы из стран Средней Азии, они не защищены законом».

Поводом для забастовки стал тот факт, что более трем сотням курьеров Delivery Club с мая месяца не выплачивалась зарплата. В итоге, многие из них, снимавшие ячейки в хостелах, были вынуждены ночевать на улицах. Также участники акции потребовали, чтобы их брали на полноценные трудовые договоры (сейчас компания вынуждает их регистрироваться как самозанятым) и отменили жесткую систему штрафов.

Кстати, в московской акции приняли участие более тридцати человек, хотя планировалось гораздо больше, но в последний момент к курьерам, которые предварительно взяли выходной, стали приходить заказы, отказ только одного из которых означает штраф в три тысячи рублей.

Акцию «Профсоюза «Курьер» поддержали различные организации левого тока, такие как «Левый фронт», «Социалистическая альтернатива», «Марксистская тенденция». Лично акцию посетили лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин и участница Pussy Riot Мария Алёхина. К собравшимся обратился депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин, который пообещал отправить запрос на проверку деятельности Delivery Club в Трудовую инспекцию.

К собравшимся вышли представители компании, которые сообщили, что задолженность была погашена на днях 325 курьерам, однако прийти к соглашению по системе штрафов с участниками акции им не удалось. В итоге, сотрудники Delivery Club ретировались под крики: «Позор!».

Без задержаний в этот день не обошлось: в Москве полиция задержала одну из левых активисток, вставшую с плакатом возле Mail.ru Group, в Санкт-Петербурге были задержаны восемь человек.