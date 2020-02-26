В Москве интересуются: почему братская Белоруссия не делает России скидки на штрафы
Белоруссия должна сделать России скидку на компенсации, которые «старший брат» выплачивает «младшему» за ущерб, нанесенный «грязной нефтью».
Энергоносители, загрязненные хлорорганикой поступали на белорусские НПЗ по трубопроводу «Дружба» в конце апреля 2019 года.
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Об этом в своем телеграм-канале написал политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Цена компенсации – 15 долларов за тонну. Такая же как для Польши и Венгрии. Остаётся открытым вопрос о скидке для России. По союзной логике на компенсацию России должна распространяться такая же скидка как на «нормальную» нефть для Беларуси.
Если в прошлом году стоимость нефти для Минска была около 75% от мировой цены, то и на грязную нефть стоимость компенсации должна быть на 25% ниже, чем для остальных. Это был бы братский и союзный подход», – написал Уралов.
Официально сумма компенсации не объявлена. По подсчетам журналистов, она составит от 70 до 130 млн долларов. При этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил об ущербе в 2 млрд долларов.
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