В Москве исключают продление транзитного контракта с Украиной после 2024 года

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Новости Украины

Россия не намерена заключать договор на транзит газа с Украиной на 15 лет, как настаивают киевские власти.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что основная позиция «Газпрома» будет заключаться в том, что никакого долгосрочного контракта вообще не надо. Вот вы говорите, что ушли в Европу, значит действуйте по европейским правилам транзита. По европейским правилам – долгосрочного контракта подписывать не нужно. Просто оператор газотранспортной системы Украины должен периодически проводить аукционы, на который будут проходить желающие прокачивать газ. Естественно, это будет только «Газпром». Если ему надо будет прокачать дополнительные объемы, он придет и возьмет себе дополнительные мощности прокачки. В идеале для «Газпрома» – именно так взаимодействовать с ГТС Украины», – сказал Юшков.

Он отметил, что вопрос сохранения украинского транзита после 2024 года вообще сомнителен.

«Украинцы говорят, что им нужен постоянный приток денег, иначе они не смогут содержать эту огромную трубу. Пока мы находимся в такой стадии переговоров. Я думаю, что на 10-15 лет никто никаких договоров подписывать не будет, если мы введем в эксплуатацию «Северный поток-2». У вас уже контракт на 5 лет, какие 15. Они говорят по 80-100 млрд кубов. Сейчас 40. Почему вы считаете, что после запуска еще одного газопровода объем прокачки должен увеличиться? Нет, он уменьшится. Вопрос в том, останется ли там хоть что-то. Сейчас никто всерьез это не рассматривает. Вопрос сохранения транзита будет рассматриваться ближе к 2024 году», – отметил Юшков.