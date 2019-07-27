В Москве качают Майдан по украинской методичке

27.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Впервые со времен протестов на Болотной площади открывший бесплатный доступ к эфиру телеканал «Дождь» нарушил несколько статей уголовного кодекса во время освещения сегодняшних несанкционированных акций протеста в Москве, которые проводились с требованием допустить к выборам оппозиционных либеральных кандидатов.

«Трансляция канала «Дождь» в последние полтора часа была термоядерная, конечно. Из нее можно было узнать, что:

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– на акцию притащили 14-ти летних детей («случайно оказалась тут. Потому, что я поддерживаю, разделяю взгляды, которые мы здесь отстаиваем»)

– в полицию кидали бутылки

– полиции оказывали сопротивление

– митингующие в эфире призывали «в шутку» к вооруженному восстанию

– было озвучено предложение фотографировать лица полицейских, чтобы потом составить базу данных

Хочется уточнить, это на самом деле оппозиционный канал? Потому что по каждому пункту это статья УК. Причем с лицами и фиксацией всех высказываний. Точно есть понимание, что делалось в эфире, и биография скольких людей неожиданно может измениться не в лучшую сторону?» – отмечает в своем блоге тележурналист Андрей Медведев.

О том, что протестующие сознательно шли на нарушение закона, рассказывает и руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Митингующие пробивают себе путь к мэрии взрывпакетами. Посадят же вас всех, идиоты. И кто потом будет бегать вас вытаскивать? Венедиктов опять? Я не буду», – написала она в блоге.

«Журналист сообщает, что одна девушка начала мазать своей кровью сотрудников Росгвардии. Ее увели. Я знаю людей, которые много бы отдали за участие в таком увлекательном порно», – также рассказала Симоньян.