В Москве хотят создать единый государственный институт исторической политики
На данный момент народная самоорганизация является единственным серьёзным ответом России на объявленную Западом историческую войну, поэтому Москва должна создать государственный институт исторический политики, который централизованно будет бороться с ложью и отстаивать историческую справедливость.
Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил кандидат исторических наук Модест Колеров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В России выросла мощная народная традиция Бессмертного полка, который поддерживают 90% нашего народа, который поддерживает наш президент, разгоняя бюрократических прилипал от этого мероприятия. А бюрократические прилипалы, естественно, пытаются руководить Бессмертным полком – ограничивать шествия, добавлять какие-то посторонние портреты, ещё что-то.
На этом хорошие новости заканчиваются. Самоорганизация народа в области Бессмертного полка срифмована с позицией нашего президента – это главная, и едва ли не единственная хорошая новость.
Потому что борьба за историческую правду о войне у нас подобна шествию Бессмертного полка – дело сугубо добровольное, в силу личной совести, памяти о родителях, о дедах.
А в политической плоскости нашей действительности – попытка повесить мемориальную доску Маннергейма в Петербурге, в блокадном Ленинграде, с участием и под руководством бывшего главы Администрации, с участием бывшего министра культуры», – отметил он.
По мнению Модеста Колерова, РФ должна создать единый институт исторической политики, дабы бороться с исторической несправедливостью и рассказывать миру правду.
«Мы не обойдёмся, мы не справимся с той задачей, которую нам навязывает новый мир, если наше государство не создаст единый государственный институт исторической политики – такой, как в Польше.
Не обязательно копировать, потому что польский институт Национальной памяти, который послужил образцом для такого же института на Украине, всё-таки чрезмерно инквизиторский, и в самой Польше подвергается обоснованной критике, потому что соединяет в себе не только исследовательские, но и карательные функции», – сказал эксперт, добавив, что российский аналог этого института будет иметь задачей координацию и облегчение работы с архивами.
«Без внутренней мобилизации наших общественных, культурных и научных сил вокруг исторической памяти о войне – мы так и будем постоянно вляпываться то в Маннергейма, то во Власова, и всю эту многочисленную предательскую сволочь, которая служила Гитлеру против России, Советского Союза и русского народа», – резюмировал Колеров.
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