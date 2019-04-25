В Москве хотят увековечить память Захарченко

25.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Одну из улиц Москвы нужно назвать именем погибшего главы ДНР Александра Захарченко.

С таким обращением к мэру российской столицы в своем блоге выступил экс-депутат Госдумы Казбек Тайсаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Тайсаева, Захарченко, как герой «Русской весны» и защитник русского мира, заслуживает этого.

«В условиях тотальной экономической блокады и постоянных боевых действий он смог восстановить экономику Донбасса, обеспечил население социальными выплатами и гарантиями, обеспечил продовольственную безопасность Республики и самое главное – под его руководством народное ополчение смогло защитить народ Донбасса от фашистских действий киевской хунты…

Прошу Вас, уважаемый Сергей Семенович, увековечить память Первого Главы Донецкой Народной Республики Захарченко Александра Владимировича и присвоить его имя одной из улиц в столице нашей Родины городе-герое Москве. Такое событие станет проявлением уважения светлой памяти Александра Владимировича и окажет существенную поддержку народу героического Донбасса и нашим соотечественникам», – написал Тайсаев.