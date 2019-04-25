Выборы
25.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Донбасс, Москва, Политика, Россия
Просмотров:

В Москве хотят увековечить память Захарченко

Одну из улиц Москвы нужно назвать именем погибшего главы ДНР Александра Захарченко.

С таким обращением к мэру российской столицы в своем блоге выступил экс-депутат Госдумы Казбек Тайсаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По мнению Тайсаева, Захарченко, как герой «Русской весны» и защитник русского мира, заслуживает этого.

«В условиях тотальной экономической блокады и постоянных боевых действий он смог восстановить экономику Донбасса, обеспечил население социальными выплатами и гарантиями, обеспечил продовольственную безопасность Республики и самое главное – под его руководством народное ополчение смогло защитить народ Донбасса от фашистских действий киевской хунты…

Прошу Вас, уважаемый Сергей Семенович, увековечить память Первого Главы Донецкой Народной Республики Захарченко Александра Владимировича и присвоить его имя одной из улиц в столице нашей Родины городе-герое Москве. Такое событие станет проявлением уважения светлой памяти Александра Владимировича и окажет существенную поддержку народу героического Донбасса и нашим соотечественникам», – написал Тайсаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть