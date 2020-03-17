В Москве хотят возобновить поиск нацистских недобитков

17.03.2020, Москва, Владимир Гладков

У деяний нацистских преступников нет срока давности, их и в девяносто лет нужно на инвалидных креслах везти в суды, чтобы нигде в мире их взгляды и поступки не считались нормой.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Фонда поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки Михаил Чернов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе мероприятия в МИА «Россия Сегодня» был представлен доклад «Пособники нацистских преступлений. 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы». В документе были раскрыты личные данные нацистских карателей.

«Военные преступники могут прожить после участия в уничтожении евреев, белорусов, русских долгую и, возможно, счастливую жизнь, – рассказал Чернов. – Они не то чтобы не наказаны, но сохранили относительно чистое имя, не понесли даже общественного порицания. Это говорит об их фактической легитимации в социумах: если так происходит, значит так можно».

По его мнению, данный доклад призван возобновить процесс поиска нацистских преступников, который активно шел после Второй мировой войны. Эксперт убежден, что содержащаяся в нем информация должна распространяться, о ней, как минимум должны знать власти стран, где обитают бывшие эсэсовцы.

«Этот доклад должен стать серьезным предостережением идейным наследникам этих людей, – считает Чернов. – Я сейчас говорю не только о Латвии, не только о легионе Ваффен СС, но в целом о нацистских недобитках и их последователях, они должны видеть, что и в девяносто лет правда о них будет доступна, их имя не будет чистым, и они не смогут жить, не боясь стука в дверь, уголовной ответственности, выноса на носилках, инвалидных креслах – все равно вынесут и часть из них попадет под суд».

Основной смысл доклада эксперт видит в том, чтобы продолжить легитимное, законное преследования на основе существующей международной правовой системы «недобитых дедушек». Чернов убежден, что делать это нужно максимально жестко, «чтобы не было чувства безопасности у тех, кто следует за ними, а за ними следуют очень многие».