В Москве констатировали беспомощность и малоэффективность ООН

23.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Страны-участницы сами превращают ООН в малоэффективную структуру, предпочитая решению проблем очередную подготовку доклада и не желая смотреть на глобальные вызовы дальше своего носа.

Об этом говорили участники круглого стола «75 лет ООН: уроки истории и современные вызовы и угрозы международной безопасности», проходившего в Совете Федерации РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одна из проблем состоит в том, что ООН по-прежнему реагирует на кризисы, а не пытается их предотвратить и предсказать, – заявил директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. – То есть здесь вопрос экспертно-аналитического обеспечения деятельности организации остается нерешенным и требует нашего внимания».

«Я бы также обратил внимание на тот формат работы, вернее, на продукт, который считается итогом работы многих ооновских структур. Если посмотреть на деятельность многих специализированных агентств, иногда складывается впечатление, что единственный итог этой работы – это подготовка очередного доклада, не изменение ситуации, а подготовка доклада – это главный пункт ооновской отчетности.

Причем я бы обратил еще внимание на то, что система создана таким образом или она развилась в таком направлении, но в ООН практически невозможно найти ответственных, то есть, нельзя сказать, какой чиновник отвечает или какая организация отвечает за результаты работы в тех, или иных направлениях ООН», – добавил Кортунов.

В свою очередь зампред международного комитета Совета Федераций Владимир Лукин объяснил неэффективность ООН тем, что зачастую на глобальные вызовы страны-участницы реагируют «на местечковом» уровне.

«[ООН] сейчас переживает новый полумногополярный – полухаотический мир, очень трудно его охарактеризовать, но переживает с большими трудностями. Почему? Это очень сложная глобальная организация, дело в том, что всем понятно, людям, которые внимательно наблюдают за нашим миром, что вызовы нашему миру в основном глобальные, и они всё более нарастаю, а реакция на эти вызовы она воинствующе-регионально-национально-этнически обусловлена. И это проявляется везде, в том числе и в работе ООН, парализуя многие стороны этой работы», – подчеркнул Лукин.