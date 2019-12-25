В Москве констатировали, что ослабевший Лукашенко ведет себя неадекватно

25.12.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко понимает, что время пребывания его на посту главы государства подходит к концу, поэтому ведет себя неуверенно.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила российский публицист Ирина Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявления свидетельствуют о том, что Лукашенко плохо контролирует процессы в стране. В этом прослеживается отчаяние, истеричность, неуверенность в себе. Это свидетельствует о его слабости…

Его нервозность связана с тем, что он не очень уверенно себя чувствует внутри страны.

Когда человек такого уровня начинает нервничать, это неизменно сигнализирует о его слабости.

Он слишком давно находится у власти в Белоруссии, чтобы не осознавать, что там масса людей, которые имеют на него зуб.

Проблема еще в том, что вся система страны завязана на Лукашенко», – отметила эксперт.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказывал мнение, что если Россия посягнет на самостийность Минска, НАТО воспримет это как угрозу и будет готово к силовому противостоянию с РФ.