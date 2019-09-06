В Москве констатировали, что Украиной продолжает править мясник

06.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Из миротворца, как это казалось поначалу, президент Украины Владимир Зеленский стал превращаться в нового палача, продолжающего войну против жителей Донбасса.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил политолог Армен Гаспарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говоря о том, что у Зеленского сосредоточена большая власть. Такое уже было в случае Порошенко. Что мешало тогда реализовывать что-то. А что мешает сейчас? Фактор Донбасса. Подождите, пока мясник Порошенко… А почему мясник? Его же называли миротворцем еще в 2014 году. Этот мясник уйдет, придет человек из Юго-Востока, с ним точно получится договориться. Пришел. Кровь перестала литься на Донбассе? Нет! Теперь кровь на руках у Владимира Александровича Зеленского», – резюмировал Гаспарян.