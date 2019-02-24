В Москве либералы вышли на марш с флагами, под которыми убивают русских Донбасса

24.02.2019, Москва, Владимир Гладков

По разным оценкам – от 6 до 11 тысяч человек собрал сегодняшний марш либералов в Москве, посвященный памяти убитого в центре российской столицы высокопоставленного чиновника ельцинских времен Бориса Немцова.

В отличие от прошлых лет, полиция не запрещала участникам разворачивать флаги Украины и портреты осужденного за терроризм Олега Сенцова.

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Либералы скандировали: «Украина – наш брат» и «Нет войне!», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главными лозунгами на марше Немцова была критика Владимира Путина и требование смены президента РФ.

«Мы здесь собрались не для того, чтобы скорбеть. Мы здесь для того, чтобы выдвигать политические требования власти, требовать освобождения политических заключенных, требовать расследования всех политических убийств, не только Немцова. Мы здесь, чтобы требовать демократических реформ, потому что надоела эта дремучая путинская духота. Невозможно жить в стране, где постоянно все запрещают. Мы здесь для того, чтобы требовать сменяемости власти. Каким бы Путин ни был президентом – хорошим или плохим, кому-то он нравится, кому-то не нравится, но власть должна меняться. Путин находится у власти уже 20 лет, и с этим нельзя мириться, поэтому мы здесь собрались, и я лично вышел на марш», – заявил один из организаторов акции депутат Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин.

Участники развернули баннеры: «Каждого припомним», «Герои не умирают! Россия будет свободной!», «Власть должна уйти!», а также выкрикивали: «Россия без Путина», «Путин – вор», «Наше имя – Борис Немцов».

Подобные предприятия прошли также в Ярославле и Санкт-Петербурге, где местные либеральные активисты ограничились только митингом.