В Москве молдавского главу МИД уговорили пропустить «Спутник V» в Приднестровье

Молдова спустя три недели, наконец, разрешила поставку 200 тыс доз российской вакцины «Спутник V» в Приднестровье.

Это произошло на следующий день после визита молдавского министра иностранных дел Нику Попеску в Москву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Между тем, ни он, ни его российский коллега Сергей Лавров не упоминали поставки медикаментов в качестве предмета переговоров.

«Три недели мы ждем разрешения от Молдовы поставить вакцину воздушным путем. Это абсолютно гуманитарный вопрос. Чем дольше Молдова будет затягивать поставку, тем больше проблем она будет создавать для Приднестровья, которое будет лишено возможности вакцинироваться», – сказал министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.

Также Молдова сама начали переговоры о закупке 100 тыс. доз вакцины «Спутник V» напрямую с российским производителем. В министерстве здравоохранения надеются к Новому году уже получить эту партию.

«Если бы в Молдове был российский “Спутник V”, уровень вакцинации в нашей стране был бы намного выше. Правительство должно срочно закупить “Спутник” и предложить всем желающим вакцинироваться. Уверен, что в этом случае к концу года число привитых граждан превысит 60%», – заявил бывший президент Молдовы Игорь Додон.