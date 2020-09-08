В Москве на глазах полиции соратники белорусских майданщиков вытолкали с митинга русского офицера

08.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Сторонники белорусских майданщиков в Москве обматерили члена Экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», ветерана авиации ВМФ РФ Алексея Кулакова на акции под посольством в Москве.

Требующие отставки президента Александра Лукашенко майданщики под бело-красно-белыми флагами с нецензурной бранью заставили Кулакова уйти с пикета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Странные люди, протестующие перед посольством Республики Беларусь с нацистскими флагами прислуживавших гитлеровцам белорусских коллаборационистов, причастных к гибели миллионов наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны, поздравили москвичей с Днëм города.На просьбу не материться, при всей их нелюбви к Лукашенко, «креаклы» ответили десятиэтажным матом.

Увы, сотрудники полиции «кровавого Мордора», оставили сию хуцпу, мелкое хулиганство безумствующих маргиналов, без внимания и даже не сделали им замечание. Всё что нужно знать о майданутых дебилах и евроатлантических «ценностях», – написал в своем блоге Кулаков.